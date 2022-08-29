Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев в Международный день действий против ядерных испытаний заявил о недопустимости повторения трагедии, нанесшей огромный урон казахстанской земле.

"Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. Он имеет огромное значение для человечества. Атомные взрывы нанесли колоссальный урон казахской земле. Эта трагедия не должна повториться", - написал Токаев в понедельник в твиттере.

"Наша страна всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности", - подчеркнул глава государства.

На территории Казахстана с 1949-го по 1989 годы действовал крупнейший в мире Семипалатинский испытательный полигон (СИЯП), где за 40-летний период было произведено около 500 испытаний ядерного оружия. Официально СИЯП был закрыт 29 августа 1991 года.