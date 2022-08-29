Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.08 $/bbl +/- WTI 93.06 +0.54 Brent 100.99 +1.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.08.2022 09:45

Ericsson до конца года закроет представительство в РФ

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в РФ и уволит всех сотрудников, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты головная компания Ericsson уведомила об этом российское подразделение 22 августа.

В Ericsson газете сообщили, что "по мере выполнения обязательств перед заказчиками" в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в РФ, обещая "финансовую и социальную" поддержку сотрудникам.

28 февраля Ericsson сообщила, что приостанавливает поставки клиентам в РФ и анализирует санкции, введенные на фоне военной спецоперации РФ на Украине. В апреле компания заявила о приостановке деятельности в РФ на неопределенный срок; сотрудники были отправлены в оплачиваемый отпуск.

Ericsson поставлял телеком-оборудование для крупнейших российских операторов, в том числе, ПАО "МТС" и Tele2.

Выручка АО "Эрикссон Корпорация" (учреждено в 1994 году) по итогам 2021 года составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль - 533,6 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ERICSSON, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az