Манат подорожал к евро, подешевел к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 августа ЦБА установил на уровне 1.6856 манат/1EUR (26 августа - 1.6936 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 августа сохранил на уровне 0.0281 манат/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 29 августа установил на уровне 0.0936 манат/1TRY (26 августа - 0.0935 манат/1TRY).
Н.Аббасова
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