Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $101,9 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник, трейдеры следят за ситуацией в Ливии, а также ходом переговоров по иранской ядерной сделке.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Иран, тем временем, продолжит изучать предложения США, касающиеся ядерной сделки, по крайней мере, до 2 сентября, сообщило государственное новостное агентство Nour News.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $101,88 за баррель, что на $0,89 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,65 (1,7%), до $100,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,06 за баррель, что на $1 (1,07%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,54 (0,6%), до $93,06 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 2,9%.

"Несмотря на "ястребиную" позицию крупнейших мировых центробанков, означающую дальнейший подъем процентных ставок и ослабление экономического роста, нефть продолжает дорожать, поскольку баланс спроса и предложения говорит в пользу повышения цен", - отмечает управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер. "Сохраняется возможность сокращения добычи ОПЕК, поскольку Ливия и Конго поддерживают позицию Саудовской Аравии, при этом также остается проблема поставок нефти из Казахстана", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.