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Финансы 29.08.2022 10:14

НБКО «Kapaz» планирует привлечь 1 млн манатов через выпуск облигаций

Небанковская кредитная организация «Kapaz» планирует эмиссию облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

Решение об эмиссии облигаций было принято акционерами НБКО на заседании 16 августа 2022 года.

Эмиссия разделена на 1 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу. Срок обращения – 48 месяцев, купонная ставка – 14% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 30 дней).

Средства, привлеченные от размещения облигаций, НБКО планирует направить на расширение операций по кредитованию в сегменте ритейла и микро-бизнеса.

НБКО госрегистрацию прошло 16 июля 2013 года. Уставный капитал общества равен 1,185 млн манатов, его акционерами являются два физических лица.

Активы НБКО на конец 2021 года равны 5 млн 179,984 тыс. манатов, кредитный портфель – 3 млн 920,052 тыс. манатов, капитал – 4 млн 627,386 тыс. манатов. Чистая прибыль организации по итогам 2021 года составила 138,063 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, ЭМИССИЯ, ПЛАНЫ


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