Число случаев COVID-19 в мире приближается к 601 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 600 млн 966 тыс. 305, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 486 тыс. 542 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 млн 190 тыс. 979 и 1 млн 43 тыс. 840.

Индия - 44 млн 415 тыс. 723 и 527 тыс. 799.

Бразилия - 34 млн 368 тыс. 909 и 683 тыс. 397.

Франция - 34 млн 662 тыс. 834 и 154 тыс. 897.

Германия - 32 млн 41 тыс. 350 и 147 тыс. 104

Великобритания - 23 млн 708 тыс. 629 и 205 тыс. 724.

Италия - 21 млн 806 тыс. 509 и 175 тыс. 347.

Южная Корея - 23 млн 26 тыс. 960 и 26 тыс. 618.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 832,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человека, Бразилии - 3 тыс. 167, Франции - 2 тыс. 346, Германии - 1 тыс. 744, Великобритании - 2 тыс. 735, Италии - 2 тыс. 909, Южной Корее - 518. Сведения по США отсутствуют.