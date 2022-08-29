Госагентство ОМС закупит 100 карет скорой помощи

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) отбирает подрядчика на поставку 100 карет скорой помощи, оснащенных новым современным медицинским оборудованием. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов. Прием документов осуществляется до 18.00 10 октября 2022 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 11 октября в 16.00. Стоимость предмета тендера превышает $3 млн. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».