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Здравоохранение 29.08.2022 10:26

Госагентство ОМС закупит 100 карет скорой помощи

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) отбирает подрядчика на поставку 100 карет скорой помощи, оснащенных новым современным медицинским оборудованием.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.

Прием документов осуществляется до 18.00 10 октября 2022 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 11 октября в 16.00.

Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОМС, СКОРАЯ/ПОМОЩЬ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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