Госагентство ОМС закупит 100 карет скорой помощи

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) отбирает подрядчика на поставку 100 карет скорой помощи, оснащенных новым современным медицинским оборудованием.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 1,5 тыс. манатов.
Прием документов осуществляется до 18.00 10 октября 2022 года. Вскрытие тендерных предложений состоится 11 октября в 16.00.
Стоимость предмета тендера превышает $3 млн.
Б.Рустамбеков
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