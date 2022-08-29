Эксперты ухудшают прогнозы для ВВП Китая, видят риск затягивания проблем на 2023г

Экономисты продолжают ухудшать прогнозы для китайской экономики на 2022 год и полагают, что проблемы, сдерживающие экономический рост в этом году, сохранятся и в следующем.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают увеличения ВВП Китая в текущем году лишь на 3,5%. Предыдущий прогноз предполагал подъем на 3,9%. Целевой показатель китайских властей на этот год для темпов роста ВВП составляет 5,5%.

Ухудшение прогнозов показывает, что экономистов не убедили меры поддержки экономики, принятые властями КНР, в том числе, пакет стимулов объемом 1 трлн юаней ($145 млрд), сфокусированный преимущественно на инфраструктурных проектах, а также снижение процентных ставок Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны), отмечает Bloomberg.

Прогнозы роста экономики КНР на первые три квартала 2023 года стали хуже на 0,1-0,4 процентного пункта, хотя прогноз на весь год остался неизменным - 5,2%.

По словам аналитика Wells Fargo & Co. Брендана МакКенна, баланс рисков для экономических прогнозов склоняется в сторону понижения "на фоне сохраняющихся проблем рынка недвижимости КНР и очередных карантинных ограничений". Эксперт полагает, что экономика КНР увеличится чуть более чем на 3% в этом году, но видит возможность и более слабых темпов роста.

Карантинные меры, введенные в стране для сдерживания распространения COVID-19, существенно ограничили экономическую активность в этом году. Тем временем, проблемы рынка недвижимости усиливаются: покупатели все чаще отказываются платить по ипотечным кредитам, поскольку строительство жилья не ведется. Дополнительным фактором, усугубившим проблемы китайской экономики, стали жаркая погода и засуха, которая привела к перебоям в энергоснабжении в ряде регионов и остановке отдельных предприятий.

Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предполагает, что темпы роста потребительских цен в КНР составят 2,3% как в 2022 году, так и в 2023 году. Темпы повышения цен производителей прогнозируются на уровне 5,5% в этом году и 1,4% в следующем.

Средний прогноз роста инвестиций в основные активы в Китае на текущий квартал снизился до 6,1% с 6,9%, увеличения розничных продаж - до 3,5% с 4%. Прогноз роста экспорта в июле-сентябре повышен до 9,5% с 7,9%, на весь год - до 8,7% с 7,5%.