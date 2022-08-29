Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.08 $/bbl +/- WTI 93.06 +0.54 Brent 100.99 +1.65

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 29.08.2022 18:29

Эксперты ухудшают прогнозы для ВВП Китая, видят риск затягивания проблем на 2023г

Экономисты продолжают ухудшать прогнозы для китайской экономики на 2022 год и полагают, что проблемы, сдерживающие экономический рост в этом году, сохранятся и в следующем.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают увеличения ВВП Китая в текущем году лишь на 3,5%. Предыдущий прогноз предполагал подъем на 3,9%. Целевой показатель китайских властей на этот год для темпов роста ВВП составляет 5,5%.

Ухудшение прогнозов показывает, что экономистов не убедили меры поддержки экономики, принятые властями КНР, в том числе, пакет стимулов объемом 1 трлн юаней ($145 млрд), сфокусированный преимущественно на инфраструктурных проектах, а также снижение процентных ставок Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны), отмечает Bloomberg.

Прогнозы роста экономики КНР на первые три квартала 2023 года стали хуже на 0,1-0,4 процентного пункта, хотя прогноз на весь год остался неизменным - 5,2%.

По словам аналитика Wells Fargo & Co. Брендана МакКенна, баланс рисков для экономических прогнозов склоняется в сторону понижения "на фоне сохраняющихся проблем рынка недвижимости КНР и очередных карантинных ограничений". Эксперт полагает, что экономика КНР увеличится чуть более чем на 3% в этом году, но видит возможность и более слабых темпов роста.

Карантинные меры, введенные в стране для сдерживания распространения COVID-19, существенно ограничили экономическую активность в этом году. Тем временем, проблемы рынка недвижимости усиливаются: покупатели все чаще отказываются платить по ипотечным кредитам, поскольку строительство жилья не ведется. Дополнительным фактором, усугубившим проблемы китайской экономики, стали жаркая погода и засуха, которая привела к перебоям в энергоснабжении в ряде регионов и остановке отдельных предприятий.

Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предполагает, что темпы роста потребительских цен в КНР составят 2,3% как в 2022 году, так и в 2023 году. Темпы повышения цен производителей прогнозируются на уровне 5,5% в этом году и 1,4% в следующем.

Средний прогноз роста инвестиций в основные активы в Китае на текущий квартал снизился до 6,1% с 6,9%, увеличения розничных продаж - до 3,5% с 4%. Прогноз роста экспорта в июле-сентябре повышен до 9,5% с 7,9%, на весь год - до 8,7% с 7,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗЫ


Похожие новости


Глава Минфина США призвала противостоять попыткам Китая влиять на мировую экономику Экономика Китая выросла на 0,4% во II кв., показав наихудшую динамику с I кв. 2020 года Промпроизводство в Китае в мае поднялось на фоне ослабления коронавирусных ограничений, розничные продажи упали США выразили готовность к расширению экономического сотрудничества с Тайванем Растущая мощь Китая открывает новые перспективы для развития российской экономики - МИД РФ Внешняя торговля Китая за два месяца 2022 года выросла на 15,9%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az