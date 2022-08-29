Премьер Пакистана назвал ливни в стране сильнейшими за 30 лет

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что страна столкнулась с самыми сильными за последние десятилетия проливными дождями, которые привели к крупным наводнениям.

"Я везде вижу наводнения, куда бы я ни направился в ближайшие дни, даже сегодня", - приводит Associated Press слова премьера Пакистана.

По его словам, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет".

Между тем, в Пакистан начала поступать международная помощь от разных стран. В частности, прибыли грузовые самолеты из Турции и ОАЭ, которые доставили палатки, предметы первой необходимости.

По последним данным, жертвами стихии стали как минимум 1061 человек, наводнения затронули 33 млн жителей страны, повреждено около 1 млн жилых домов.

Согласно пакистанским властям, ситуация с наводнениями этого года хуже, чем в 2010 году, когда в результате стихии погибли 1,7 тыс. человек.

Накануне министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рахман назвала ситуацию с наводнениями, которую переживает в настоящее врем Пакистан, "серьезной климатической катастрофой". По данным местных властей, повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тыс. голов домашнего скота. Затронуты все четыре провинции Пакистана.