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Макроэкономика 29.08.2022 22:02

Страны ОЭСР во II квартале сохранили рост экономики на уровне 0,3%

Реальный ВВП стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во втором квартале увеличился на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев.

Темпы роста совпали с показателем за первый квартал 2022 года.

Экономика стран G7 в апреле-июне выросла на 0,2% после нулевого роста в предыдущие три месяца. В том числе ВВП США и Великобритании сократился на 0,1%, ВВП Германии резко замедлил рост, поднявшись всего на 0,1% по сравнению с 0,8% в предыдущем квартале. Тем временем экономики Японии и Франции выросли на 0,5%, ВВП Италии поднялся на 1%, Канады - на 1,1%.

Динамика ВВП среди всех стран ОЭСР также была неоднозначной. Экономика Польши упала на 2,3% во втором квартале после подъема на 2,5% кварталом ранее, ВВП Латвии и Литвы сократился на 1,4% и 0,4% соответственно, рост экономики Венгрии замедлился до 1,1%. Между тем ВВП Нидерландов вырос на 2,6%, Швеции - на 1,4%, Испании - на 1,1%, Норвегии и Дании - на 0,7%, Финляндии - на 0,6%.

Также в сообщении отмечается, что показатели II квартала в Италии и Японии впервые превысили допандемийный уровень (в других кварталах ранее уже фиксировалось превышение), а экономика Германии - впервые в целом с начала пандемии (четвертый квартал 2019 года). Таким образом, по состоянию на второй квартал все страны G7 зафиксировали уровни ВВП, равные допандемийным или превышающие их.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Тэги: МИР, ОЭСР, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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