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ТЭК 29.08.2022 20:30

Транснефть построила на НПС в Татарстане новый резервуар на 30 тыс. кубометров

Специалисты АО "Транснефть-Прикамье" подключили к технологическим трубопроводам на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" в Татарстане новый резервуар объемом 30 тыс. кубометров, сообщила пресс-служба компании.

Срок эксплуатации объекта составляет 50 лет, после ввода в эксплуатацию он будет обеспечивать транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Альметьевск-Горький - 3".

Емкость построена по программе технического перевооружения предприятия взамен демонтированного резервуара того же объема. Строительство велось с августа 2021 года.

Нефтеперекачивающая станция "Калейкино" - одна из крупнейших в структуре АО "Транснефть-Прикамье". НПС обеспечивает транспортировку нефти из Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Западной Сибири на заводы Центральной России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

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