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Регион 29.08.2022 14:44

Москва поможет Еревану в нормализации отношений с соседями – МИД РФ

МИД РФ заявляет, что Москва настроена и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в нормализации связей с соседними странами.

«Сегодня отмечается 25 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Прошедший период убедительно продемонстрировал, что дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам наших народов, служит целям социально-экономического развития двух стран, укрепления стабильности на Южном Кавказе», - подчеркивает МИД РФ.

В заявлении отмечается, что в Москве «настроены и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в укреплении обороноспособности и погранбезопасности, нормализации связей с соседями».

При этом МИД РФ указывает, что путь к стабильности на Южном Кавказе «лежит через четкое следование трехсторонним договоренностям от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 года», а ключевым фактором обеспечения безопасности в Карабахе остается российский миротворческий контингент.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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