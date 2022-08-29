Москва поможет Еревану в нормализации отношений с соседями – МИД РФ

МИД РФ заявляет, что Москва настроена и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в нормализации связей с соседними странами.
«Сегодня отмечается 25 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Прошедший период убедительно продемонстрировал, что дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам наших народов, служит целям социально-экономического развития двух стран, укрепления стабильности на Южном Кавказе», - подчеркивает МИД РФ.
В заявлении отмечается, что в Москве «настроены и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в укреплении обороноспособности и погранбезопасности, нормализации связей с соседями».
При этом МИД РФ указывает, что путь к стабильности на Южном Кавказе «лежит через четкое следование трехсторонним договоренностям от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 года», а ключевым фактором обеспечения безопасности в Карабахе остается российский миротворческий контингент.
Отдел новостей
Алиев отмечает намерение Азербайджана укреплять отношения с Марокко
Кыргызстан предложил Азербайджану построить гостиницу на берегу озера Иссык-Куль
Глава Минобороны Азербайджана посетит Турцию с рабочим визитом
Энергетический кризис в Европе может продлиться дольше, чем одну зиму
«Дорожная карта» сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном рассчитана на 2022-2023гг
Apple хочет запатентовать товарные знаки Reality для будущих VR-устройств
В Баку пройдет Роуд-шоу туристического потенциала Санкт-Петербурга
Агаларов планирует до конца 2026г расширить инфраструктуру бакинского курорта Sea Breeze
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club
Яркий зарплатный проект от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ