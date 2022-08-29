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Финансы 29.08.2022 15:03

Yelo Bank увеличил в I полугодии штат почти на 7%

Азербайджанский «Yelo Bank» в первом полугодии 2022 года увеличил штат сотрудников.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету банка, на 30 июня 2022 года в Yelo Bank работали 1 тыс. 12 человек против 948 человек на конец 2021 года. Таким образом, в первом полугодии текущего года Yelo Bank увеличил штат на 6,7%.

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Марина Кулишова (доля в капитале 98,94%).

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, ШТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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