Yelo Bank увеличил в I полугодии штат почти на 7%

Азербайджанский «Yelo Bank» в первом полугодии 2022 года увеличил штат сотрудников.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету банка, на 30 июня 2022 года в Yelo Bank работали 1 тыс. 12 человек против 948 человек на конец 2021 года. Таким образом, в первом полугодии текущего года Yelo Bank увеличил штат на 6,7%.
Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Марина Кулишова (доля в капитале 98,94%).
Р.Ахмедов
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