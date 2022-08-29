Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.08 $/bbl +/- WTI 93.06 +0.54 Brent 100.99 +1.65

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.08.2022 15:27

Иран накопил крупные запасы нефти, сможет быстро направить их на рынок при снятии санкций

Иран может быстро направить на рынок крупный объем нефти в случае снятия санкций с нефтегазового сектора страны, предупреждают эксперты.

Согласно данным аналитической компании Kpler, отслеживающей перемещение судов, порядка 93 млн баррелей иранской нефти и газового конденсата хранится в танкерах, находящихся в Персидском заливе, а также у побережья Сингапура и вблизи Китая.

Vortexa Ltd. оценивает эти резервы в 60-70 млн баррелей.

Менее крупные объемы нефти накоплены в хранилищах, расположенных на суше, отмечает агентство Bloomberg. По оценкам Kpler, они составляют порядка 48 млн баррелей.

"Иран создал крупный резерв нефти в танкерах, который может довольно быстро появиться на рынке", - отмечает аналитик JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл. Может потребоваться "некоторое время" на улаживание вопросов страхования и отправки грузов, добавил эксперт.

Рынок ждет подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое откроет иранской нефти доступ на мировой рынок. Этот фактор сдерживает подъем цен на нефть в последние несколько недель, несмотря на сигналы потенциального дефицита предложения.

В 2017 и 2018 гг. Европа закупала в Иране в среднем 748 тыс. баррелей в сутки (б/с) и 528 тыс. б/с. соответственно, Азия - около 1,2 млн б/с и 1 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Возвращение иранской нефти на мировую арену может сбалансировать рынки - министр нефти Овджи Объем нефтедобычи в Иране в марте достиг 3,8 млн б/с Иран планирует до марта 2023г начать реализацию нефтяных проектов на $30 млрд Иран с августа 2021г заключил нефтяные контракты на $16,5 млрд Иран на переговорах по СВПД намерен поднять тему торговли своей нефтью Иран запустил терминал экспорта нефти, который позволит танкерам избегать Ормузский пролив

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az