Иран накопил крупные запасы нефти, сможет быстро направить их на рынок при снятии санкций

Иран может быстро направить на рынок крупный объем нефти в случае снятия санкций с нефтегазового сектора страны, предупреждают эксперты.
Согласно данным аналитической компании Kpler, отслеживающей перемещение судов, порядка 93 млн баррелей иранской нефти и газового конденсата хранится в танкерах, находящихся в Персидском заливе, а также у побережья Сингапура и вблизи Китая.
Vortexa Ltd. оценивает эти резервы в 60-70 млн баррелей.
Менее крупные объемы нефти накоплены в хранилищах, расположенных на суше, отмечает агентство Bloomberg. По оценкам Kpler, они составляют порядка 48 млн баррелей.
"Иран создал крупный резерв нефти в танкерах, который может довольно быстро появиться на рынке", - отмечает аналитик JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл. Может потребоваться "некоторое время" на улаживание вопросов страхования и отправки грузов, добавил эксперт.
Рынок ждет подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое откроет иранской нефти доступ на мировой рынок. Этот фактор сдерживает подъем цен на нефть в последние несколько недель, несмотря на сигналы потенциального дефицита предложения.
В 2017 и 2018 гг. Европа закупала в Иране в среднем 748 тыс. баррелей в сутки (б/с) и 528 тыс. б/с. соответственно, Азия - около 1,2 млн б/с и 1 млн б/с.
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