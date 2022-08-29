Иран накопил крупные запасы нефти, сможет быстро направить их на рынок при снятии санкций

Иран может быстро направить на рынок крупный объем нефти в случае снятия санкций с нефтегазового сектора страны, предупреждают эксперты.

Согласно данным аналитической компании Kpler, отслеживающей перемещение судов, порядка 93 млн баррелей иранской нефти и газового конденсата хранится в танкерах, находящихся в Персидском заливе, а также у побережья Сингапура и вблизи Китая.

Vortexa Ltd. оценивает эти резервы в 60-70 млн баррелей.

Менее крупные объемы нефти накоплены в хранилищах, расположенных на суше, отмечает агентство Bloomberg. По оценкам Kpler, они составляют порядка 48 млн баррелей.

"Иран создал крупный резерв нефти в танкерах, который может довольно быстро появиться на рынке", - отмечает аналитик JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл. Может потребоваться "некоторое время" на улаживание вопросов страхования и отправки грузов, добавил эксперт.

Рынок ждет подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое откроет иранской нефти доступ на мировой рынок. Этот фактор сдерживает подъем цен на нефть в последние несколько недель, несмотря на сигналы потенциального дефицита предложения.

В 2017 и 2018 гг. Европа закупала в Иране в среднем 748 тыс. баррелей в сутки (б/с) и 528 тыс. б/с. соответственно, Азия - около 1,2 млн б/с и 1 млн б/с.