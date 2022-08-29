Белоруссия и РФ планируют подготовить договор о едином рынке нефти к середине 2023г

Белоруссия и Россия продолжают работу над межправительственным договором о едином рынке нефти и планируют подготовить документ к утверждению к середине 2023 года, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков после доклада белорусскому президенту Александру Лукашенко в понедельник.

"По союзной программе (о создании общего рынка нефти - ИФ) у нас есть сроки, и мы в них (находимся - ИФ). Подготовлен проект соответствующего договора, и он находится на рассмотрении как у нас, так и у российской стороны. Планируем до конца этого года снять все возможные и невозможные аспекты, все спорные вопросы, чтобы в срок до середины следующего года сформировать чистовой договор", - сказал Рыбаков, видеокомментарий которого распространило госагентство БелТА.

"Стоит задача до середины следующего года сформировать межправдоговор. Равные условия - они же не только в нашей программе, они в налоговой сфере перекликаются. Поэтому должно быть в комплексе принятие всех программ", - добавил Рыбаков.

В ходе доклада президенту глава концерна подчеркнул, что удалось обеспечить бесперебойную работу всех входящих в "Белнефтехим" предприятий. "Мы обеспечили все платежи в требуемом объеме в бюджет, своевременно производится оплата за все энергоресурсы, в полном объеме и вовремя выплачивается заработная плата. Причем за 6 месяцев реальная заработная плата в целом по концерну соответствует уровню прошлого года", - сказал Рыбаков.