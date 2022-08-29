Apple хочет запатентовать товарные знаки Reality для будущих VR-устройств

Apple панирует зарегистрировать несколько товарных знаков со словом Reality ("Реальность"), что может свидетельствовать о создании устройства виртуальной реальности (AR/VR).

Его презентация может состояться в 2023 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявки компании, поданные в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рике и Уругвае.

Компания подала заявки на регистрацию брендов Reality One, Reality Pro и Reality Processor через сеть офшорных компаний и юридических фирм, которыми Apple пользовалась для регистрации товарных знаков в прошлом. Как отмечает агентство, слово Reality может быть использовано в названии финального продукта.

Предполагается, что устройство Apple будет включать в себя технологии виртуальной и дополненной реальности. Таким образом, компания намерена конкурировать с Meta Platforms Inc. (запрещена в РФ в части реализации соцсетей Facebook и Instagram из-за экстремистской деятельности - ИФ), которая на данный момент является одним из ведущих производителей VR-шлемов. В последний раз Apple представляла новое устройство семь лет назад, ими были смарт-часы Apple Watch, напоминает Bloomberg.

Представитель компании отказался от комментариев агентству.

Для новых устройств Apple также может выпустить специальные версии приложений, как "Карты" и FaceTime, а также фильмы и спортивные программы, адаптированные для гарнитуры.

Ранее в мае в США была подана заявка на регистрацию товарного знака RealityOS, который может отсылать к операционной системе для гарнитуры смешанной реальности, сообщал ранее Bloomberg.