Apple хочет запатентовать товарные знаки Reality для будущих VR-устройств

Apple панирует зарегистрировать несколько товарных знаков со словом Reality ("Реальность"), что может свидетельствовать о создании устройства виртуальной реальности (AR/VR).
Его презентация может состояться в 2023 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявки компании, поданные в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рике и Уругвае.
Компания подала заявки на регистрацию брендов Reality One, Reality Pro и Reality Processor через сеть офшорных компаний и юридических фирм, которыми Apple пользовалась для регистрации товарных знаков в прошлом. Как отмечает агентство, слово Reality может быть использовано в названии финального продукта.
Предполагается, что устройство Apple будет включать в себя технологии виртуальной и дополненной реальности. Таким образом, компания намерена конкурировать с Meta Platforms Inc. (запрещена в РФ в части реализации соцсетей Facebook и Instagram из-за экстремистской деятельности - ИФ), которая на данный момент является одним из ведущих производителей VR-шлемов. В последний раз Apple представляла новое устройство семь лет назад, ими были смарт-часы Apple Watch, напоминает Bloomberg.
Представитель компании отказался от комментариев агентству.
Для новых устройств Apple также может выпустить специальные версии приложений, как "Карты" и FaceTime, а также фильмы и спортивные программы, адаптированные для гарнитуры.
Ранее в мае в США была подана заявка на регистрацию товарного знака RealityOS, который может отсылать к операционной системе для гарнитуры смешанной реальности, сообщал ранее Bloomberg.
Алиев отмечает намерение Азербайджана укреплять отношения с Марокко
Кыргызстан предложил Азербайджану построить гостиницу на берегу озера Иссык-Куль
Глава Минобороны Азербайджана посетит Турцию с рабочим визитом
Энергетический кризис в Европе может продлиться дольше, чем одну зиму
«Дорожная карта» сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и Узбекистаном рассчитана на 2022-2023гг
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
Семь человек пострадали при вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Югре
Москва поможет Еревану в нормализации отношений с соседями – МИД РФ
Премьер Пакистана назвал ливни в стране сильнейшими за 30 лет
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club
Яркий зарплатный проект от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ