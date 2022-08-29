Яркий зарплатный проект от Yelo Bank

Данная бизнес-услуга Yelo Bank-а предоставляет специальные льготы и преимущества как для самих предпринимателей, так и для сотрудников компании. В присоединившихся к услуге компаниях упрощается работа бухгалтерии и казначейства, а также уменьшается общий документооборот. Оперативное перечисление зарплаты, отпускных, командировочных и других выплат работнику обеспечивается через интернет-банкинг. Услуга СМС-оповещение о зачислении зарплаты на карту, в том числе по услуге 3D Secure предоставляется бесплатно. Операции card-to-card между картами Yelo Bank, а также обналичивание в банкоматах Yelo Bank и Azərpoçt осуществляются без комиссии. По желанию, предприниматель также может воспользоваться обналичиванием без комиссии во всех банкоматах внутри страны. Приложение Yelo позволяет держателям карт контролировать свои счета в любое время суток и совершать различные платежи.
На этом преимущества зарплатных карт не заканчиваются. По карте можно получать до 30% кэшбэка с покупок в партнерской сети Банка. Работникам, обращающимся за получением потребительского кредита, предоставляется скидка в размере 1% от годовой процентной ставки.
Следует отметить, что карты предоставляются бесплатно для счетов, открытых компанией в рамках зарплатного проекта. Присоединившись к зарплатному проекту Yelo Bank, вы получите множество преимуществ и избавитесь от дополнительных затрат времени и привлечения ресурсов. Присоединиться к проекту можно, обратившись в любой филиал Банка. Подробнее: https://bit.ly/ylskhn
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Yelo Bank – Яркий банкинг!
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