В Баку пройдет Роуд-шоу туристического потенциала Санкт-Петербурга

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 30 августа проведет в Баку серию презентаций туристического потенциала города, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Торговом представительстве России в Азербайджане.
В роуд-шоу примут участие представители азербайджанских турфирм для привлечения туристов в северную столицу России, интересующихся образовательным, медицинским, событийным, промышленным туризмом.
«Роуд-шоу станет первым профессиональным мероприятием Санкт-Петербурга подобного масштаба в столице Азербайджана за последние три года», - подчеркнули в представительстве.
В настоящее время туристы из Азербайджана по объемам туристических поездок в Россию находятся на 14-м месте, «но потенциал рынка Азербайджана далеко не исчерпан и в перспективе очень высок».
Роуд-шоу в Баку завершит серию презентаций турпотенциала Санкт-Петербурга в странах СНГ.
Х.Насирзаде
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