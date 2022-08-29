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Туризм 29.08.2022 15:41

В Баку пройдет Роуд-шоу туристического потенциала Санкт-Петербурга

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 30 августа проведет в Баку серию презентаций туристического потенциала города, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Торговом представительстве России в Азербайджане.

В роуд-шоу примут участие представители азербайджанских турфирм для привлечения туристов в северную столицу России, интересующихся образовательным, медицинским, событийным, промышленным туризмом.

«Роуд-шоу станет первым профессиональным мероприятием Санкт-Петербурга подобного масштаба в столице Азербайджана за последние три года», - подчеркнули в представительстве.

В настоящее время туристы из Азербайджана по объемам туристических поездок в Россию находятся на 14-м месте, «но потенциал рынка Азербайджана далеко не исчерпан и в перспективе очень высок».

Роуд-шоу в Баку завершит серию презентаций турпотенциала Санкт-Петербурга в странах СНГ.

Х.Насирзаде



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Тэги: ПЕТЕРБУРГ, ТУРИЗМ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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