BP возобновила после профилактики добычу газа с платформы «Alpha» на Шах-Дениз

Компания BP-Azerbaijan возобновила добычу с платформы «Alpha» на месторождении Шах-Дениз после проведения профилактических работ, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта - ИФ) Тамам Баятлы.
«Добыча газа и конденсата с добывающей платформы «Shah Deniz Alpha» на месторождении Шах-Дениз была приостановлена 14 августа сроком на 14 дней для проведения профилактических работ на платформе. Эти работы успешно полностью завершены и добыча с платформы возобновилась», - сообщила Баятлы.
Она напомнила, что профилактические работы также были проведены на установках, построенных на Сангачальском терминале в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз.
Вместе с тем, добыча газа и конденсата с добывающей платформы «Shah Deniz Bravo» на месторождении Шах-Дениз, и экспорт газа в рамках "Стадии-2", включая работу объектов "Стадии-2" на Сангачальском терминале и поставки газа в страны региона и Европы, продолжались в нормальном режиме.
В рамках программы на объектах "Стадии-1" проекта Шах-Дениз на Сангачальском терминале была проведена профилактика и проверка важного оборудования безопасности, произведена замена факельных кабелей, установка нового комплекта газоанализаторного оборудования (для измерения интенсивности метана), ряд работ для защиты линии моноэтиленгликоля от повышения давления, замена клапанов и другие работы.
Параллельно на платформе «Shah Deniz Alpha» проводились различные ремонтные работы, произведена установка нового комплекта газоанализаторного оборудования (для измерения интенсивности газообразного метана), замена трех сложных вентилей и ряд других работ.
По данным BP-Azerbaijan, профилактические работы включены в годовую рабочую программу и бюджет проекта на 2022 год. В производственный план этого года также была включена временная остановка платформы "Shah Deniz Alpha".
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
В рамках Стадии-2 добыча газа на пике составит 16 млрд кубометров в год.
Н.Аббасова
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