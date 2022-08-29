Цены на нефть слабо растут на перспективах сокращения предложения

Цены на нефть слабо растут в понедельник на перспективах сокращения предложения.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 в понедельник составляет $101,08 за баррель, что на $0,09 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $93,41 за баррель, что на $0,35 (0,38%) выше итогового значения предыдущей сессии.
В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.
Между тем перспектива того, что страны ОПЕК могут сократить поставки, продолжает нависать над трейдерами на нефтяном рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе намекнул на такую возможность.
Кроме того, резкий скачок цен на газ в мире приводит к увеличению спроса на нефть, поскольку бизнес стремится найти более дешевую альтернативу природному газу, отмечают аналитики ANZ.
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