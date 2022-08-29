Литва вслед за Польшей отгородилась от Белоруссии забором

В Литве завершили строительство более чем 500-километрового физического барьера на границе с Белоруссией, сообщили агентству BNS в понедельник в компании EPSO-G, которая реализует проект.

"В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью", - сообщил BNS менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнялис.

Протяженность ограждения с колючей проволокой составляет 502 км.

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией - 679 км, из которых более 100 км проходит по берегам рек и озер.

В Литве после наплыва в 2021 году нелегальных мигрантов из Белоруссии было принято решение о возведении физического заграждения на границе.