Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.08 $/bbl +/- WTI 93.06 +0.54 Brent 100.99 +1.65

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.08.2022 19:02

Литва вслед за Польшей отгородилась от Белоруссии забором

В Литве завершили строительство более чем 500-километрового физического барьера на границе с Белоруссией, сообщили агентству BNS в понедельник в компании EPSO-G, которая реализует проект.

"В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью", - сообщил BNS менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнялис.

Протяженность ограждения с колючей проволокой составляет 502 км.

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией - 679 км, из которых более 100 км проходит по берегам рек и озер.

В Литве после наплыва в 2021 году нелегальных мигрантов из Белоруссии было принято решение о возведении физического заграждения на границе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az