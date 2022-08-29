Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.08 $/bbl +/- WTI 93.06 +0.54 Brent 100.99 +1.65

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 29.08.2022 16:07

Алиев отмечает намерение Азербайджана укреплять отношения с Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королю Марокко Мухаммеду VI поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами.

В своем послании глава азербайджанского государства высоко оценил «двустороннее взаимодействие в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, взаимную поддержку наших стран».

Президент Азербайджана подчеркнул, что «сегодня имеются хорошие возможности для дальнейшего развития связей» между двумя странами.

Алиев выразил уверенность в том, что «используя имеющиеся возможности на благо наших братских народов, мы совместными усилиями и впредь будем углублять наши дружественные отношения, эффективное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основах».

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, МАРОККО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Баку заинтересован в развитии сотрудничества с Рабатом для увеличения взаимного товарооборота - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az