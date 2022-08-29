Алиев отмечает намерение Азербайджана укреплять отношения с Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил королю Марокко Мухаммеду VI поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами.

В своем послании глава азербайджанского государства высоко оценил «двустороннее взаимодействие в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, взаимную поддержку наших стран».

Президент Азербайджана подчеркнул, что «сегодня имеются хорошие возможности для дальнейшего развития связей» между двумя странами.

Алиев выразил уверенность в том, что «используя имеющиеся возможности на благо наших братских народов, мы совместными усилиями и впредь будем углублять наши дружественные отношения, эффективное сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основах».

Э.Шафиев