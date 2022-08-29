Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club

В городе Шеки состоялся B2G форум при совместной организации исполнительной власти города Шеки и Caspian Energy Club. В рамках форума глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов провел встречу с руководителями и представителями компаний членов Caspian Energy Club.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

В B2G форуме приняли участие более 50 предпринимателей, представляющих различные сферы экономики.

«Очень знаменательно и приятно проводить мероприятие именно 26 августа. Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиевой, уделяющей особое внимание сохранению материальных и духовных ценностей азербайджанского народа, признанию его культуры, истории, традиций, музыки и кухни в мировом масштабе. Нельзя не отметить неоценимую роль и большой вклад первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой в сохранение исторических памятников Шеки, в том числе во включение исторического центра Шеки в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», отметил Тельман Алиев на открытии мероприятия.

Модератором форума Тельманом Алиевым была также озвучена важная новость, которой поделился Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter: «Сегодня, 26 августа, мы — азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия дислоцировалась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ в связи с этим. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!»

Приветствуя участников B2G форума, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов рассказал гостям о сельскохозяйственном и туристическом потенциале Шекинского района.

Эльхан Усубов сообщил, что экономическое развитие в Шеки осуществляется по двум приоритетным направлениям, по линии сельского хозяйства и туризма.

Затем, выступив с презентацией об экономических показателях Шекинского района, заместитель главы Исполнительной власти города Шеки Эльман Имамвердиев отметил, что ежегодно в районе 66-68 тысяч гектаров земли засеивается зерном и в среднем производится 200 тысяч тонн зерна. Район занимает первое место в республике по производству табака, что положительно влияет на его экономическое развитие. В 2022 году табак был посажен на площади в 1250 гектаров, прогнозируется обильный урожай, а также проводятся важные работы по развитию виноградарства, животноводства, пчеловодства и садоводства, сообщил заместитель главы Исполнительной власти.

Тельман Алиев отметил, что в Шеки, как и в других городах и районах страны, существует благоприятная бизнес-среда для местных и иностранных инвесторов.

«В Шекинском районе развиты агротуризм, экотуризм, сельский туризм и различные сферы туризма. Предприниматели, участвующие на сегодняшнем мероприятии, особо подчеркивают потенциал этой области».

«Руководитель представительства Caspian Energy Club по Шеки-Загатальскому экономическому району, а также учредитель и директор компании VITAM - Техран Алиев проинформировал официальных лиц города Шеки и участников форума о дальнейшей региональной деятельности и планах Caspian Energy Club.

Техран Алиев подчеркнул, что подобные форумы и двусторонние встречи будут проводиться на регулярной основе, и предложил создать “Шекинский Клуб Предпринимателей” для постоянного обмена опытом и идеями между предпринимателями. Данная инициатива была поддержана главой исполнительной власти города Шеки Эльханом Усубовым, и было отмечено, что в дальнейшем будут приняты необходимые меры.

Затем Эльхан Усубов выслушал предложения участников B2G форума и ответил на интересующие их вопросы.

Глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов вручил семье Caspian Energy Club медаль с логотипом города Шеки, включенного в список творческих городов ЮНЕСКО.

Председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев поблагодарил главу Исполнительной власти города Шеки Эльхана Усубова за открытый и искренний диалог и представил ему сертификат почетного члена Caspian Energy Club.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.