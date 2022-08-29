Влиятельный иракский имам ас-Садр уходит из политики

Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр заявил, что навсегда уходит из иракской политики, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я ранее решил больше не вмешиваться в политические вопросы. А теперь - вообще объявляю об окончательном уходе из политики и о закрытии всех моих политических структур", - заявил ас-Садр.

По сообщению западных СМИ, после этого объявления сторонники ас-Садра, ранее этим летом начавшие акции протеста, попытались ворваться в одно из правительственных зданий в особо охраняемой багдадской "зеленой зоне".

Сторонники ас-Садра несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии. Хотя блок ас-Садра завоевал больше всего мест на парламентских выборах, у него не получилось сформировать правительство, которое бы исключало его соперников.