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Дальнее зарубежье 29.08.2022 18:05

Влиятельный иракский имам ас-Садр уходит из политики

Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр заявил, что навсегда уходит из иракской политики, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Я ранее решил больше не вмешиваться в политические вопросы. А теперь - вообще объявляю об окончательном уходе из политики и о закрытии всех моих политических структур", - заявил ас-Садр.

По сообщению западных СМИ, после этого объявления сторонники ас-Садра, ранее этим летом начавшие акции протеста, попытались ворваться в одно из правительственных зданий в особо охраняемой багдадской "зеленой зоне".

Сторонники ас-Садра несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии. Хотя блок ас-Садра завоевал больше всего мест на парламентских выборах, у него не получилось сформировать правительство, которое бы исключало его соперников.

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Тэги: ИРАК, ИМАМ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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