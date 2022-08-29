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СНГ 29.08.2022 16:30

Семь человек пострадали при вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Югре

Вертолет, совершивший вынужденную посадку в Сургутском районе ХМАО-Югры, принадлежит авиакомпании "Горизонт", есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, пострадали семь человек", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Горизонт" совершило вынужденную посадку в 17 километрах от села Угут Сургутского района ХМАО-Югры в 16:25 по местному времени.

Сургутская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Как сообщали ранее в экстренных службах, в 13:55 московского времени поступила информация, что вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку около Каюково в Сургутском районе. На борту - семь человек.

На место также вылетел вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра из Нижневартовска. Проверка проводится Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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