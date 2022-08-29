Германская Uniper просит допкредитование у банка KfW в размере 4 млрд евро

Германская энергетическая компания Uniper SE запросила дополнительное кредитование в размере 4 млрд евро у банка KfW на поддержание ликвидности в краткосрочной перспективе.

Как сообщила компания, она полностью использовала кредитную линию, предоставленную ей KfW, на сумму 9 млрд евро.

Uniper добавила, что ее финансовые позиции ухудшились из-за скачка цен на газ и сокращения поставок энергоресурсов из России.

Котировки акций Uniper на торгах в Германии в понедельник снижаются на 1%.