Германская Uniper просит допкредитование у банка KfW в размере 4 млрд евро

Германская энергетическая компания Uniper SE запросила дополнительное кредитование в размере 4 млрд евро у банка KfW на поддержание ликвидности в краткосрочной перспективе.
Как сообщила компания, она полностью использовала кредитную линию, предоставленную ей KfW, на сумму 9 млрд евро.
Uniper добавила, что ее финансовые позиции ухудшились из-за скачка цен на газ и сокращения поставок энергоресурсов из России.
Котировки акций Uniper на торгах в Германии в понедельник снижаются на 1%.
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