Минфин Эстонии предлагает на год отложить повышение акциза на топливо

Министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус внесла в правительство законопроект, предполагающий продление действующих ставок акциза на топливо на один год и отсрочку запланированного на 2023 год повышение акциза.
Как говорится в сообщении Минфина, предложение касается дизельного топлива, мазута, природного газа в качестве топлива и моторного топлива, сжиженного газа в качестве топлива и электроэнергии. Предлагается также на год сохранить налоги на дизельное топливо специального назначения для агропромышленного сектора на минимальном разрешенном ЕС уровне.
По представленному законопроекту ранее сниженные ставки акциза будут действовать еще один год - до 30 апреля 2024 года. Затем последует постепенный возврат ставок к докризисным уровням в течение четырех лет - с 2024 по 2027 годы.
"Восстановление акцизных сборов до докризисного уровня дало бы неправильный импульс в текущей ситуации роста цен, которого необходимо избегать. Для сельского хозяйства также важно как можно раньше получить гарантии того, что дизельное топливо специального назначения, которое они используют, будет облагаться налогом на минимальном уровне до весны 2024 года", - отметила Пентус-Розиманнус, слова которой приводятся в сообщении.
С внесением поправок в Закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию ставки акцизов на электроэнергию и некоторые виды топлива были первоначально снижены на двухлетний период с 1 мая 2020 года. Цель снижения ставок заключалась в том, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, на потребителей топлива. В конце 2021 года был принят закон, предусматривающий постепенное в течение четырех лет восстановление акцизов на топливо и электроэнергию до докризисного уровня с 1 мая 2023 года.
Минобороны Азербайджана подготовило предложения по вопросам материально-технического снабжения ВС
Военные Азербайджана принимают участие в учениях в Грузии
Посол Азербайджана в Кувейте завершил дипмиссию в этой стране
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Apple хочет запатентовать товарные знаки Reality для будущих VR-устройств
В Баку пройдет Роуд-шоу туристического потенциала Санкт-Петербурга
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
В результате протестов в Ираке погибли восемь человек, 90 ранены
Правительство Латвии в условиях роста цен на энергоресурсы направит на поддержку не менее 1,7% ВВП - премьер
Талибы сообщили о восстановлении уничтоженного США и их союзниками оборудования в аэропорту Кабула
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club
Яркий зарплатный проект от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ