Минфин Эстонии предлагает на год отложить повышение акциза на топливо

Министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус внесла в правительство законопроект, предполагающий продление действующих ставок акциза на топливо на один год и отсрочку запланированного на 2023 год повышение акциза.

Как говорится в сообщении Минфина, предложение касается дизельного топлива, мазута, природного газа в качестве топлива и моторного топлива, сжиженного газа в качестве топлива и электроэнергии. Предлагается также на год сохранить налоги на дизельное топливо специального назначения для агропромышленного сектора на минимальном разрешенном ЕС уровне.

По представленному законопроекту ранее сниженные ставки акциза будут действовать еще один год - до 30 апреля 2024 года. Затем последует постепенный возврат ставок к докризисным уровням в течение четырех лет - с 2024 по 2027 годы.

"Восстановление акцизных сборов до докризисного уровня дало бы неправильный импульс в текущей ситуации роста цен, которого необходимо избегать. Для сельского хозяйства также важно как можно раньше получить гарантии того, что дизельное топливо специального назначения, которое они используют, будет облагаться налогом на минимальном уровне до весны 2024 года", - отметила Пентус-Розиманнус, слова которой приводятся в сообщении.

С внесением поправок в Закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию ставки акцизов на электроэнергию и некоторые виды топлива были первоначально снижены на двухлетний период с 1 мая 2020 года. Цель снижения ставок заключалась в том, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19, на потребителей топлива. В конце 2021 года был принят закон, предусматривающий постепенное в течение четырех лет восстановление акцизов на топливо и электроэнергию до докризисного уровня с 1 мая 2023 года.