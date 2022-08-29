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Дальнее зарубежье 29.08.2022 21:11

Талибы сообщили о восстановлении уничтоженного США и их союзниками оборудования в аэропорту Кабула

Министерство транспорта и авиации контролирующего Афганистан движения "Талибан" заявило в понедельник, что США и их союзники, покидая кабульский аэропорт, уничтожили 70% оборудования.

"Покидая аэропорт Кабула, иностранные силы полностью уничтожили 70% оборудования, сооружений и технических устройств, которые круглосуточными усилиями технического персонала при содействии специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара восстановлены вновь", - говорится в сообщении министерства.

По сообщению министерства, в настоящее время начаты работы по установке радиолокационной системы для контроля над воздушным пространством аэропортов Кабула, Герата и Мазари-Шарифа.

Сообщается, что за год правления талибов было выполнено 3243 авиарейса, в общей сложности 369 тыс. 631 пассажир был перевезен внутри страны и за ее пределы. Кроме того, за прошедший год автомобильным транспортом перевезено более 15 млн пассажиров и более 3,5 млн тонн грузов.

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