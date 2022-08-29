Французов предупредили о сокращенном газовом рационе в ближайшую зиму

Премьер-министр Франции Элизабет Борн предупредила, что предстоящей зимой страна будет располагать меньшими объемами газа, чем обычно.
"Мы уже знаем, что этой зимой будем иметь меньше газа, чем в другие годы", - заявила глава правительства, выступая в понедельник перед руководителями предприятий.
"Нет немедленной альтернативы для компенсации (сокращения поставок российского газа)", - объяснила Борн.
Она призвала компании, ассоциации и граждан сплотиться перед лицом предстоящих трудностей, в частности, в энергоснабжении, предлагая менять способы производства и инвестирования.
"Мы должны внедрять радикальные и инновационные решения и инициировать мощные изменения в нашем способе производства и инвестирования", - сказала премьер-министр.
Вместе с тем Борн заверила, что к ближайшей зиме хранилища газа во Франции будут заполнены на 100%.
Минобороны Азербайджана подготовило предложения по вопросам материально-технического снабжения ВС
Военные Азербайджана принимают участие в учениях в Грузии
Посол Азербайджана в Кувейте завершил дипмиссию в этой стране
Страны ОЭСР во II квартале сохранили рост экономики на уровне 0,3%
ЕС намерен реформировать рынок электроэнергии - глава ЕК
Рост платы за проход судов через Босфор создаст дополнительные трудности для экспорта зерна из РФ - Союз экспортеров зерна
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Apple хочет запатентовать товарные знаки Reality для будущих VR-устройств
В Баку пройдет Роуд-шоу туристического потенциала Санкт-Петербурга
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club
Яркий зарплатный проект от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ