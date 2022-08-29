Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.08 $/bbl +/- WTI 93.06 +0.54 Brent 100.99 +1.65

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.08.2022 19:50

Норвегия может выделить Украине $200 млн на закупку газа

Правительство Норвегии рассмотрит возможность выделения Украине 2 млрд крон (около $200 млн) на закупку природного газа ближайшей осенью-зимой, сообщил премьер-министр страны Йонасом Гар Стёре в Ставангере в понедельник.

"Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы следим за этим, и предлагаем потратить 2 млрд крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", - цитирует его слова норвежский портал finansavisen.

Как сообщалось, министерство финансов Канады предоставило Украине льготный кредит в размере 450 млн канадских долларов (около $350 млн) на закупку природного газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ЗАКУПКА, НОРВЕГИЯ


Похожие новости


Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища Азербайджан может стать еще одним источником поставки газа по Трансбалканскому коридору Запуск IGB позволит Румынии поставлять газ Молдове и Украине Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов, предлагает перенести объемы на основную ветку Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля Заявка «Газпрома» на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az