Норвегия может выделить Украине $200 млн на закупку газа

Правительство Норвегии рассмотрит возможность выделения Украине 2 млрд крон (около $200 млн) на закупку природного газа ближайшей осенью-зимой, сообщил премьер-министр страны Йонасом Гар Стёре в Ставангере в понедельник.
"Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы следим за этим, и предлагаем потратить 2 млрд крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", - цитирует его слова норвежский портал finansavisen.
Как сообщалось, министерство финансов Канады предоставило Украине льготный кредит в размере 450 млн канадских долларов (около $350 млн) на закупку природного газа.
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