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Дальнее зарубежье 29.08.2022 19:10

В Минобороны РФ заявили, что учения "Восток-2022" не направлены против других стран

Стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) "Восток-2022" не направлено против других стран и носит оборонительный характер, заявили в руководстве Минобороны России.

"Учение не направлено против каких-либо конкретных государств или военных союзов и носит сугубо оборонительный характер", - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

По данным Минобороны РФ, СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В маневрах, которые пройдут с участием контингентов стран-партнеров, задействуют свыше 50 тыс. военнослужащих.

D учениях задействуют органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

По данным Минобороны РФ, на учения "Восток-2022" свои контингенты, оперативные группы и наблюдателей направляют страны ОДКБ, ШОС и другие государства-партнеры. В их числе: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан. Сообщили российские военные.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЧЕНИЯ


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