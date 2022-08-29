Цены на нефть ускорили рост на перспективах сокращения предложения

Цены на нефть ускорили темпы подъема к вечеру понедельника на перспективах сокращения предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 в понедельник составляет $103,58 за баррель, что на $2,59 (2,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,8 за баррель, что на $2,74 (2,94%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибло более 20 человек, сообщает агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся.

Между тем перспектива того, что страны ОПЕК могут сократить поставки, продолжает нависать над трейдерами на нефтяном рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе намекнул на такую возможность. "Сохраняется вероятность сокращения добычи ОПЕК, поскольку Ливия и Конго поддерживают позицию Саудовской Аравии, при этом также остается проблема поставок нефти из Казахстана", - отметил управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер.

Кроме того, резкий скачок цен на газ в мире приводит к увеличению спроса на нефть, поскольку бизнес стремится найти более дешевую альтернативу природному газу, отмечают аналитики ANZ.

Торги, вероятнее всего, продолжат быть волатильными, "поскольку рынок мечется между беспокойством из-за влияния рецессии на спрос и, с другой стороны, по-прежнему ограниченным предложением", считает главный экономист и стратег ADM Investor Services International Марк Оствальд.