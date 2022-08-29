В Ираке объявляют комендантский час из-за протестов в Багдаде

Командование армии Ирака в понедельник объявило комендантский час на всей территории страны после того, как в Багдаде протестующие захватили одно из правительственных зданий, сообщает NBC News.
"Иракские военные объявили с 19:00 (совпадает с мск) понедельника комендантский час во всех губернаторствах страны в надежде ослабить растущую напряженность и предотвратить возможные столкновения", - передает NBC News.
Ранее сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами.
Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который ранее в понедельник объявил об уходе из политики, несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", который возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.
Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с его соперниками.
Минобороны Азербайджана подготовило предложения по вопросам материально-технического снабжения ВС
Военные Азербайджана принимают участие в учениях в Грузии
Посол Азербайджана в Кувейте завершил дипмиссию в этой стране
Страны ОЭСР во II квартале сохранили рост экономики на уровне 0,3%
ЕС намерен реформировать рынок электроэнергии - глава ЕК
Рост платы за проход судов через Босфор создаст дополнительные трудности для экспорта зерна из РФ - Союз экспортеров зерна
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Apple хочет запатентовать товарные знаки Reality для будущих VR-устройств
В Баку пройдет Роуд-шоу туристического потенциала Санкт-Петербурга
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Эльхан Усубов принял участие в B2G форуме Caspian Energy Club
Яркий зарплатный проект от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ