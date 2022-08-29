Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.08 $/bbl +/- WTI 93.06 +0.54 Brent 100.99 +1.65

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.08.2022 20:50

Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища

Украина станет одним из гарантов энергетической безопасности для Европы, заверил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в понедельник по видеосвязи на конференции "Шельф северных морей" в Норвегии.

"Вместе с Украиной вы можете не допустить больше ценовых кризисов, мы имеем уникальную систему газохранилищ вблизи от границы с ЕС объемом более 30 млрд кубометров", - сказал он.

По словам Зеленского, "нам можно помочь практически, используя наши газохранилища. В этом сезоне на сегодня у нас свободный объем 15 млрд кубов. Для Украины необходимо 3 млрд дополнительного резерва, а еще 12 - это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы".

Зеленский напомнил также, что "Украина имеет значительные месторождения природного газа....Мы приглашаем инвесторов, подрядчиков, сервисные компании приходить для добычи газа в Украину".

По его словам, "наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизирующую роль, как и месторождения в Норвегии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ЕВРОПА, ЗЕЛЕНСКИЙ


Похожие новости


Норвегия может выделить Украине $200 млн на закупку газа Азербайджан может стать еще одним источником поставки газа по Трансбалканскому коридору Запуск IGB позволит Румынии поставлять газ Молдове и Украине Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов, предлагает перенести объемы на основную ветку Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля Заявка «Газпрома» на транзит через Украину осталась максимальной на фоне похолодания

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az