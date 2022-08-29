Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища

Украина станет одним из гарантов энергетической безопасности для Европы, заверил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в понедельник по видеосвязи на конференции "Шельф северных морей" в Норвегии.
"Вместе с Украиной вы можете не допустить больше ценовых кризисов, мы имеем уникальную систему газохранилищ вблизи от границы с ЕС объемом более 30 млрд кубометров", - сказал он.
По словам Зеленского, "нам можно помочь практически, используя наши газохранилища. В этом сезоне на сегодня у нас свободный объем 15 млрд кубов. Для Украины необходимо 3 млрд дополнительного резерва, а еще 12 - это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы".
Зеленский напомнил также, что "Украина имеет значительные месторождения природного газа....Мы приглашаем инвесторов, подрядчиков, сервисные компании приходить для добычи газа в Украину".
По его словам, "наши месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизирующую роль, как и месторождения в Норвегии".
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