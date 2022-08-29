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Оборона 29.08.2022 20:16

Минобороны Азербайджана подготовило предложения по вопросам материально-технического снабжения ВС

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанова в понедельник провел совещание по вопросам материально-технического снабжения с участием заместителей министров, командующих войсками, начальников Главного управления, управлений и служб министерства.

"Министр был проинформирован о том, что с использованием опыта Турции и других передовых стран подготовлены предложения по вопросам снабжения с учетом условий службы военнослужащих, рельефа территории и климатических условий. Предложениями предусматривается более эффективное использование принимаемой на вооружение новой техники и снаряжения, а также технических средств по всем родам войск. В тоже время, будет обогащено содержание общего сухого пищевого пайка военнослужащих", - говорится в информации Минобороны.

По данным ведомства, основной целью новых предложений является дальнейшее совершенствование всех видов снабжения личного состава.

"Затем был проведен осмотр предлагаемых образцов по видам обеспечения военнослужащих. Министр обороны дал соответствующие указания по усилению контроля над всеми вопросами обеспечения личного состава Азербайджанской армии и дальнейшего улучшения социально-бытовых условий военнослужащих. Гасанов дал указания соответствующим лицам принять во внимание новые предложения", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, СНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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