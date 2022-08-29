ЕС намерен реформировать рынок электроэнергии - глава ЕК

Евросоюз готовит срочные изменения и структурную реформу рынка электроэнергии, функционирование которого подвергается сильной критике части государств ЕС в связи со скачком цен, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в понедельник на стратегическом форуме в словенском Бледе.

Скачок цен на электричество "ясно показывает пределы нынешнего функционирования рынка", заметила фон дер Ляйен. "Он был сформирован в совершенно ином контексте. (...) Вот почему мы сейчас работаем над срочным вмешательством и структурной реформой рынка", - приводит слова председателя ЕК газета Le Figaro, отмечая при этом, что фон дер Ляйен не стала вдаваться в подробности предстоящей реформы.

Издание пишет, что призывы произвести изменения на рынке электроэнергии нарастают, поскольку за полгода цены на энергоносители взлетели до "стратосферного уровня", вызывая опасения резкого роста стоимости жизни предстоящей зимой. На европейском рынке себестоимость электростанций, часто газовых, определяет цену, устанавливаемую для операторов в Евросоюзе. Эта цена выросла одновременно с ростом цен на газ в последние месяцы.

Le Figaro напоминает, что в минувшее воскресенье канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал ЕС "отделить цену на электроэнергию от цены на газ", чтобы "остановить это безумие". По его словам, этот вопрос будет в повестке дня внеочередного Совета министров энергетики ЕС 9 сентября.