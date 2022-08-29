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Регион 29.08.2022 20:59

Глава МИД Ирана обсудит в Москве ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан 31 августа будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил в понедельник МИД РФ.

"Предполагается продолжить заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел на Украине, в Сирии, Афганистане, Южном Кавказе и вокруг Каспийского моря", - говорится в сообщении.

По информации МИД РФ, намечено обсуждение двусторонней повестки дня, в первую очередь, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспектив наращивания научно-технических и культурно-гуманитарных связей.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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