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Дальнее зарубежье 29.08.2022 21:07

Число погибших в результате наводнений в Пакистане превысило 1,1 тыс. человек

В Пакистане количество жертв наводнений достигло 1136 человек, передают пакистанские СМИ.

Угроза наводнений все еще сохраняется в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Согласно данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), около 1634 человек получили травмы, потеряны более 735 тыс. домашних животных.

Ранее в понедельник сообщалось, что наводнения затронули 33 млн жителей страны, повреждено около миллиона домохозяйств.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что на страну обрушились самые сильные за последние десятилетия проливные дожди, которые привели к серьезным наводнениям.

По его словам, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна за последние 30 лет".

Между тем в Пакистан начала поступать международная помощь от разных стран. В частности, прибыли грузовые самолеты из Турции и ОАЭ, которые доставили палатки и предметы первой необходимости.

Согласно данным пакистанских властей, ситуация с наводнениями в этом году серьезнее, чем в 2010 году, когда в результате разгула стихии погибли 1,7 тыс. человек.

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Тэги: ПАКИСТАН, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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