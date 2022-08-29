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АПК 29.08.2022 21:20

Рост платы за проход судов через Босфор создаст дополнительные трудности для экспорта зерна из РФ - Союз экспортеров зерна

Анонсированное Турцией резкое повышение стоимости сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы создаст дополнительные трудности для российского зернового экспорта, который и так ограничен "скрытыми санкциями", считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Удорожание прохода судов через Босфор с 7 октября, безусловно, создает дополнительный негативный фон для экспорта российского зерна, - заявил Зернин "Интерфаксу". - Сначала сделка по "зерновому коридору" выпустила на мировой рынок украинское зерно с существенным дисконтом, что способствовало снижению экспортных цен на российское зерно, теперь удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта российского зерна".

"Конечно, речь не идет о закрытии нашего главного экспортного маршрута, но повышение ставок - определенно негативный сигнал для российских экспортеров", - считает Зернин.

Как отметил глава союза, Турция воспользовалась своим правом, "за это ее трудно винить". "Только сделала она это в максимально неподходящий момент, когда российский зерновой экспорт и без того страдает от скрытых санкций, так и не снятых в результате "зерновой сделки", несмотря на заверения самых высоких сторон", - сказал Зернин.

Как сообщили турецкие СМИ, Турция с 7 октября планирует в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Это будет сделано в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё (принята в 1936 году). Конвенция восстановила суверенитет Турции над проливами, страна имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы.

При этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права.

За счет увеличения стоимости сборов текущий доход в $40 млн увеличится до $200 млн.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРОЛИВ, ПЛАТА


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