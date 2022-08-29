Правительство Латвии в условиях роста цен на энергоресурсы направит на поддержку не менее 1,7% ВВП - премьер

Установленная поддержка населения и предприятий Латвии в условиях повышения цен на энергоресурсы составляет примерно 650 млн евро, или 1,7% ВВП, но если возникнет необходимость, правительство сможет быстро нарастить объем поддержки, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции в понедельник.

Кариньш также указал на ранее принятые долгосрочные решения, которые предусматривают полный контроль латвийского правительства над Инчукалнским подземным газохранилищем, а также увеличение мощностей ветроэнергетики.

Как сообщалось, принятые Сеймом поправки к закону о мерах по замедлению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы определяют ряд мер по частичному покрытию увеличения расходов на теплоснабжение и отопление для домашних хозяйств.

Общая сумма мер, включенных в пакет, составит около 442,25 млн евро.

Правительство также приняло решение выделить около 200 млн евро на поддержку компаний в связи с ростом цен на энергоносители. Предполагается поддержка около 250 компаний обрабатывающей промышленности.