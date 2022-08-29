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Дальнее зарубежье 29.08.2022 23:32

В результате протестов в Ираке погибли восемь человек, 90 ранены

Не менее восьми человек погибли, еще 90 получили ранения в понедельник в Багдаде во время протестов, вызванных уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, сообщает Associated Press.

Ранее сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. После этого власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час.

Сторонники влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, который ранее в понедельник объявил об уходе из политики, несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с его соперниками.

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Тэги: ИРАК, ПРОТЕСТЫ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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