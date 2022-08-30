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ТЭК 30.08.2022 10:29

Президент Туркменистана и Миллер обсудили вопросы купли-продажи туркменского природного газа

Вопросы закупок туркменского природного газа по действующему контракту и расширение сотрудничества в этой сфере на долгосрочной основе обсуждались в понедельник на встрече президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

"Наша страна, обладающая внушительным углеводородным потенциалом, нацелена на поступательное развитие взаимовыгодных связей с зарубежными партнерами на таком стратегическом направлении, как топливно-энергетический комплекс", - сказал Бердымухамедов.

Он также отметил, что Туркменистан нацелен на коренную модернизацию национального ТЭК, активное внедрение передовых технологий и инновационных разработок, повышение эффективности добывающего и перерабатывающего секторов.

В ходе встречи президент и председатель правления ПАО "Газпром" обменялись мнениями о перспективах дальнейшего партнерства. В этом контексте обсуждались вопросы, касающиеся закупок российским холдингом туркменского газа по действующему контракту и расширения сотрудничества в этой области на долгосрочной основе.

По словам президента Туркменистана, благоприятные предпосылки для успешного взаимодействия создают реализуемые в стране крупные инфраструктурные проекты в нефтегазовой отрасли. Наряду с добычей углеводородов большое значение придается наращиванию мощностей газо- и нефтехимической промышленности с ориентиром на выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции, пользующейся высоким спросом на мировом рынке. Вместе с тем актуальным аспектом определено развитие "зеленой" энергетики, практическое использование экологически чистых возобновляемых источников энергии.

Как отметил Бердымухамедов, Туркменистан открыт для активизации взаимодействия с давними партнерами и готов обсуждать новые форматы взаимовыгодного сотрудничества.

Миллер подчеркнул, что российский холдинг и впредь будет неуклонно следовать принятым на себя обязательствам.

Как ранее сообщалось, "Газпром" и государственный концерн "Туркменгаз" 1 июля 2019 года заключили контракт на закупку природного газа сроком на пять лет - по 30 июня 2024 года. Контракт предусматривает, что объем поставок российскому концерну составит до 5,5 млрд кубометров в год.

В декабре прошлого года посол РФ в Туркменистане Александр Блохин на пресс-конференции отметил, что в 2021 году объем газа, закупаемого "Газпромом" в Туркменистане, скорее всего, удвоится и составит около 10 млрд кубометров. При этом дипломат добавил, что объем поставок в 2022 году будет определяться в ходе дополнительных переговоров между сторонами.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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