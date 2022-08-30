Алиев поздравил Эрдогана со столетием Праздника Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо турецкому коллеге Реджеб Тайиб Эрдогана в связи со столетием Праздника Победы.

"Мы можем с особой гордостью отметить, что азербайджано-турецкое единство, братство и союз, основанные на принципе "Одна нация, два государства", не имеют аналогов в мире. Отрадно, что наши межгосударственные отношения день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием. Уверен, что мы успешно продолжим наши совместные усилия в направлении укрепления нашего стратегического союза и углубления взаимовыгодного сотрудничества, которое исходит от воли наших братских народов, исторически поддерживавших и поддерживающих друг друга, а также из Шушинской декларации", - отмечается в письме.

Глава государства поздравил президента Турции и весь турецкий народ со столетием Праздника Победы.

"Еще раз от всей души поздравляю Вас с этой знаменательной датой, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, а братскому народу Турции мира и благополучия", - говорится в послании.

Б.Рустамбеков