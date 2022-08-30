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Здравоохранение 30.08.2022 10:33

Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 601 млн 546 тыс. 898, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 488 тыс. 509 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 млн 280 тыс. 272 и 1 млн 44 тыс. 332.

Индия - 44 млн 415 тыс. 723 и 527 тыс. 799.

Бразилия - 34 млн 397 тыс. 205 и 683 тыс. 622.

Франция - 34 млн 698 тыс. 583 и 155 тыс. 7.

Германия - 32 млн 95 тыс. 854 и 147 тыс. 223.

Великобритания - 23 млн 708 тыс. 661 и 205 тыс. 725.

Италия - 21 млн 814 тыс. 856 и 175 тыс. 407.

Южная Корея - 23 млн 142 тыс. 479 и 26 тыс. 689.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 832,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 168, Франции - 2 тыс. 348, Германии - 1 тыс. 745, Великобритании - 2 тыс. 735, Италии - 2 тыс. 910, Южной Корее - 520. Сведения по США отсутствуют.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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