Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Иран

Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев отправился с рабочим визитом в Тегеран по приглашению своего иранского коллеги Мохаммеда Джафара Монтазери.
В ходе визита Алиев проведёт ряд двусторонних встреч с генпрокурором Ирана, а также руководящими лицами правоохранительных органов и судебной власти страны, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.
Э.Шафиев
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