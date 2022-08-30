Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Иран

Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев отправился с рабочим визитом в Тегеран по приглашению своего иранского коллеги Мохаммеда Джафара Монтазери. В ходе визита Алиев проведёт ряд двусторонних встреч с генпрокурором Ирана, а также руководящими лицами правоохранительных органов и судебной власти страны, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре. Э.Шафиев

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