Первая леди США сдала отрицательный тест на COVID-19

Первая леди США Джилл Байден, которая повторно заразилась коронавирусом COVID-19 на прошлой неделе, сдала отрицательный тест, сообщает The Hill со ссылкой на ее директора по коммуникациям Элизабет Александр.
Александр заявила, что Джилл Байден сдала отрицательный тест, благодаря чему сможет завершить самоизоляцию в Дэлавере и вернуться в Белый дом во вторник.
Первая леди США повторно заразилась коронавирусом 24 августа, спустя четыре дня после выздоровления. При этом симптомы у нее не наблюдались. Сам президент США в этот же день сдал отрицательный тест на заболевание.
Первая леди полностью вакцинирована и два раза делала бустерную прививку от коронавируса, как и ее супруг, который также дважды переболел COVID-19.
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