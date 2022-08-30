Kapital Bank открыл филиал имени Гусейна Джавида

Kapital Bank открыл новую точку обслуживания в Ясамальском районе Баку. Новый филиал «Гусейн Джавид» находится на пересечении проспекта Гусейна Джавида с улицами А. Хагвердиева и Ш. Мехдиева, недалеко от станции метро «Элмляр Академиясы» (напротив магазина Mothercare). Новый филиал имеет все необходимые возможности и условия для предоставления клиентам традиционных банковских услуг на высоком уровне.
Филиал «Гусейн Джавид» предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, возможность оплаты связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие банковские услуги.
Kapital Bank с 2015 года продолжает проект трансформации своей филиальной сети в Баку и регионах. За прошедший период более 70 филиалов были капитально отремонтированы и переехали в новые офисы, свыше 40 новых филиалов и отделений было введено в эксплуатацию. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется открытие новых филиалов и отделений, а также проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких столичных и региональных офисах.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 109 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.
Генпрокурор Азербайджана отправился с визитом в Иран
Алиев поздравил Эрдогана со столетием Праздника Победы
Минобороны Азербайджана подготовило предложения по вопросам материально-технического снабжения ВС
Международное подразделение Ozon открыло представительство в Турции
Доходы Азербайджана в I полугодии от перевозки грузов по TRACECA увеличились на четверть
НБКО «International» планирует размещение облигаций на 2 млн манатов
В Губадлинском районе при подрыве на мине пострадал сотрудник ANAMA, погибла служебная собака-миноискатель
Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30
Первая леди США сдала отрицательный тест на COVID-19
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ