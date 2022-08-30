Франция сообщает о возможном сокращении поставок газа из РФ из-за разногласий в контрактах

Французская компания Engie ожидает сокращения поставок российского газа со вторника из-за разногласий по некоторым контрактам, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Engie. В последнее время Engie получает от "Газпрома"около 150 млн куб. м в месяц (1,5 ТВт.ч), напоминает французская компания.

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