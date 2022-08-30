Kapital Bank увеличил в I полугодии штат почти на 10%

ОАО «Kapital Bank» в январе-июне 2022 года продолжил увеличение штата.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету банка, на конец июня 2022 года в Kapital Bank работали 4492 человека против 4100 человек на конец 2021 года.
Таким образом, в первом полугодии 2022 года Kapital Bank увеличил штат на 9,6%.
Как сообщалось ранее, Kapital Bank в 2021 году увеличил число сотрудников на 13,2%.
«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,88%) и физические лица (0,12%).
Р.Ахмедов
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