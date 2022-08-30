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ТЭК 30.08.2022 11:16

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в I полугодии превысили $1 млрд

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в I-ом полугодии 2022 года составили 1 млрд 763 млн 600,5 тыс. манатов ($1,037 млрд по текущему курсу –ИФ), что на 17,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 612 млн 54,3 тыс. манатов ($360 млн – ИФ). По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем этих доходов сократился на 3,1%.

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана составили 1 млрд 151 млн 546,2 тыс. манатов ($677,4 млн - ИФ), рост – на 31,8%.

По магистральным нефтепроводам за отчетный период транспортировано 17 млн 747,1 тыс. тонн нефти (рост на 1,7%), газопроводам – 19 млрд 898,1 млн кубометров газа (рост на 16,6%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 79,5% транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объем объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 51,4% приходится по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ).

Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2021 году составили 3 млрд 49,505 млн манатов (рост на 31,2%). При этом, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов составили 1 млрд 197 млн 649,8 тыс. манатов (рост на 6,3%), магистральных газопроводов - 1 млрд 851 млн 856 тыс. манатов (рост – на 54,7%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТРУБОПРОВОДЫ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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